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15:12, 2 июля 2024Из жизни

Мальчик окончил школу в 12 лет и пожаловался на долгое обучение

People: в США вундеркинд из штата Нью-Йорк окончил школу в 12 лет

Кадр: FOX 5 New York / YouTube

Мальчик из США окончил школу в 12 лет и получил право поступить в университет. Об этом пишет People.

Суборно Исаак Бари из населенного пункта Малверн, штат Нью-Йорк, завершил школьное обучение в июне. После начальной школы он учился только в 4-м, 8-м, 10-м и 12-м классах, сдав остальные экзамены экстерном. Также Бари успешно сдал стандартизированный выпускной тест штата и теперь имеет право учиться в колледже или университете.

Вундеркинд пожаловался, что обучение в школе было очень долгим, но признал его плодотворным. «Это был отличный опыт. Я встретил множество замечательных людей и многому научился в математике, естественных науках и других дисциплинах», — сказал Бари. Он добавил, что другие ученики относились к нему как к любому другому старшекласснику.

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Осенью Бари собирается поступить в Нью-Йоркский университет, где будет изучать математику и физику, которые увлекают его больше всего.

В августе 2023 года сообщалось, что в Великобритании школьник сдал тест IQ, превысил показатели Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга и вступил в клуб юных гениев Mensa. По результатам теста он получил максимально возможный балл и попал в один процент лучших умов мира.

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      Никита Савин
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