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10:17, 2 июля 2024Россия

Минздрав назвал число тяжелых пациентов после удара ВСУ по Севастополю

Минздрав: четыре пациента в тяжелом состоянии после удара по Севастополю 23 июня

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю 23 июня. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

«Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии. Всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек», — отчитался он.

По последним данным, в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей. Еще 22 человека проходят лечение в Москве. Врачи оценивают состояние двух из них как стабильно тяжелое, 15 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. Пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации. Поиски неразорвавшихся кассет на пляже Учкуевка могут занять еще неделю.

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      Анастасия Шейкина
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