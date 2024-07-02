Мраморную плиту возрастом более двух тысяч лет нашли в российском городе

В Керчи нашли плиту из белого мрамора возрастом более двух тысяч лет

Мраморную плиту возрастом более двух тысяч лет нашли в Керчи. Об этом пишет «Крым 24».

Отмечается, что артефакт из белого мрамора является частью сооружения времен Боспорского царства. Городище в окрестностях Керчи, на котором проходят археологические работы, является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее в июне археологи рассказали о существующей в России необычной Долине Царей. Специалист по средневековой археологии Поволжья Айрат Ситдиков указал, что уникальное место погребений от эпохи Хазарского каганата до Золотой Орды находится в Астраханской области.