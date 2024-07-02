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21:02, 2 июля 2024Моя страна

Мраморную плиту возрастом более двух тысяч лет нашли в российском городе

В Керчи нашли плиту из белого мрамора возрастом более двух тысяч лет

Фото: Irina Magrelo / Shutterstock / Fotodom

Мраморную плиту возрастом более двух тысяч лет нашли в Керчи. Об этом пишет «Крым 24».

Отмечается, что артефакт из белого мрамора является частью сооружения времен Боспорского царства. Городище в окрестностях Керчи, на котором проходят археологические работы, является объектом культурного наследия федерального значения.

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      Екатерина Ештокина
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