Мраморную плиту возрастом более двух тысяч лет нашли в российском городе

Мраморную плиту возрастом более двух тысяч лет нашли в Керчи. Об этом пишет «Крым 24».
Отмечается, что артефакт из белого мрамора является частью сооружения времен Боспорского царства. Городище в окрестностях Керчи, на котором проходят археологические работы, является объектом культурного наследия федерального значения.
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