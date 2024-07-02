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15:34, 2 июля 2024Экономика

Не плативший за электричество россиянин решил подключиться к соседской сети

Житель Таганрога подключился к соседу после отключения электричества за долги

Кадр: Telegram-канал Don Mash

Житель Таганрога решил подключиться к электросетям соседа после того, как столкнулся с отключением электроэнергии из-за неуплаты, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Семье отключили энергоснабжение из-за долга более 100 тысяч рублей. При этом сосед Александр Коновалов 30 мая увидел, что электричество в доме рядом заработало. Вскоре он обнаружил, что соседская семья подключилась к его электросетям. После мужчина отправил заявление в энергетическую компанию.

Отмечается, что две семьи давно находятся в состоянии конфликта. Ранее Коновалов повесил на свой забор колючую проволоку из-за драк и употребления спиртного в соседском доме. Соседи решили срезать ограждение, после семьи написали заявления друг на друга в полицию.

Ранее Житель Петрозаводска разозлился из-за шалости детей и обрубил свет соседям из дома напротив. Местному жителю не понравилось, что дети играли с проектором звездного неба и направили лучи в рядом стоящий дом, когда он курил на балконе.

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      Мария Черкасова
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