Не плативший за электричество россиянин решил подключиться к соседской сети

Житель Таганрога подключился к соседу после отключения электричества за долги

Житель Таганрога решил подключиться к электросетям соседа после того, как столкнулся с отключением электроэнергии из-за неуплаты, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Семье отключили энергоснабжение из-за долга более 100 тысяч рублей. При этом сосед Александр Коновалов 30 мая увидел, что электричество в доме рядом заработало. Вскоре он обнаружил, что соседская семья подключилась к его электросетям. После мужчина отправил заявление в энергетическую компанию.

Отмечается, что две семьи давно находятся в состоянии конфликта. Ранее Коновалов повесил на свой забор колючую проволоку из-за драк и употребления спиртного в соседском доме. Соседи решили срезать ограждение, после семьи написали заявления друг на друга в полицию.

Ранее Житель Петрозаводска разозлился из-за шалости детей и обрубил свет соседям из дома напротив. Местному жителю не понравилось, что дети играли с проектором звездного неба и направили лучи в рядом стоящий дом, когда он курил на балконе.