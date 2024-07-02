Немецкий бизнес начал нарушать негласное табу на производство оружия

FT: немецкие компании все чаще отказываются от запретов на оборонные контракты

На фоне продолжения боевых действий на Украине в Германии начало разрушаться негласное табу на сотрудничество с оборонными компаниями, которого придерживались многие представители немецкого бизнеса. Об этом пишет Financial Times.

На прошлой неделе производитель двигателей Deutz объявил о планах по выпуску моторов для танка вместе с производством мотоциклов, после чего его акции взлетели на 20 процентов.

Также на военные контракты нацелились производитель лазеров Trumpf и фирма-производитель комплектующих Hawe Hydraulik. По оценке бывшего директора Немецкого совета по международным отношениям Клювер Эшбрук, сложившееся за десятилетие отношение к оборонному сектору в стране начало меняться очень быстро.

Наиболее заметным поводом стало объявление канцлера Олафа Шольца о создании фонда объемом 100 миллиардов евро для усиления обороны Германии и бундесвера. Также впервые в новейшей истории Берлин намерен отправить бронетанковую бригаду на постоянную дислокацию за пределами страны — в Литву.

Опрос, проведенный PwC, показал, что увеличение расходов на оборону поддерживают почти 70 процентов граждан Германии. В компании Daimler Truck, которая объявила о контракте на поставку канадским военным 1,5 тысячи грузовиков, подчеркнули, что происходящее на Украине повысило осознание того факта, что свободу необходимо защищать военными средствами.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о рекордном в новейшей истории заказе, полученном от бундесвера в партнерстве с Данией, Нидерландами и Эстонией, на изготовление боеприпасов стоимостью 8,5 миллиарда евро. Первые поставки в рамках контракта начнутся в начале 2025 года. Часть выпущенных боеприпасов передадут Украине.