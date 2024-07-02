Олени захотели поплавать в озере и удивили сотрудников заповедника

Пятнистые олени захотели поплавать в озере и удивили сотрудников заповедника

Пятнистые олени захотели поплавать в озере и удивили сотрудников заповедника «Земля леопарда». Соответствующий пост появился в Telegram-канале природного комплекса.

Специалисты запечатлели плавающих в воде оленей. По их словам, таким образом животные спасаются от жары, а также добывают себе пищу, доставая со дна водоема богатую полезными веществами водную растительность.

«Пятнистые олени не перестают удивлять! И вот уже первый рогатый корабль рассекает воды озера», — гласит подпись в описании к видео.

Ранее сообщалось, что фотоловушка нацпарка запечатлела бой оленей. Сотрудники заповедника уточнили, что самцы сцепились в поединке за внимание самки.