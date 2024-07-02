Оценена вероятность запрета в России дорам и кей-попа

«Реальное время»: в России не запретят дорамы и кей-поп

Вероятность запрета в России южнокорейской культуры на фоне усложнения отношений Москвы и Сеула оценили эксперты. Их слова приводит «Реальное время».

Преподаватель корейского языка Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Аделя Фарукшина отметила, что кей-попом (k-pop) и дорамами увлекается в основном молодежь. По ее словам, подростки 15-16 ищут репетиторов для изучения корейского языка, за подобные услуги они готовы платить до трех тысяч рублей в час.

Несмотря на то, что МИД России предупредил Сеул об ответных мерах на отмену русской культуры, россиян вряд ли коснется запрет на популярные песни и сериалы. «Массовая поп-культура живет вне политики, поэтому не стоит ожидать блокирования ресурсов», — отмечают опрошенные «Реальным временем» эксперты.

Ранее в Южной Корее отменили спектакль Modanse с примой Большого театра Светланы Захаровой. О том, что мероприятие нужно отменить, заявило посольство Украины в Сеуле. Российское посольство в Южной Корее выражало надежду, что «корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев и не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой».