Переехавшая в США российская певица вернулась в Москву

Shot: переехавшая в США российская певица Зверева вернулась в Москву

Российская певица и экс-солистка коллектива «Демо» Саша Зверева вернулась в Москву из США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Зверева не была в России три года после переезда в Америку 10 лет назад. По данным источника, артистка временно вернулась на родину для проведения однодневного ретрита стоимостью 35 тысяч рублей. Мероприятие пройдет в Подмосковье, на нем можно будет получить автограф Зверевой и приобрести ее книгу. Место проведения ретрита держится в секрете.

По данным Shot, у Зверевой имеется долг перед налоговой службой в России размером 62 тысячи рублей. В США артистка работала доулой и вела курсы для беременных.

Ранее были раскрыты подробности о жизни покинувших Россию артистов.