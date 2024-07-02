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19:46, 2 июля 2024Культура

Переехавшая в США российская певица вернулась в Москву

Shot: переехавшая в США российская певица Зверева вернулась в Москву
Александра Зверева

Александра Зверева. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российская певица и экс-солистка коллектива «Демо» Саша Зверева вернулась в Москву из США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Зверева не была в России три года после переезда в Америку 10 лет назад. По данным источника, артистка временно вернулась на родину для проведения однодневного ретрита стоимостью 35 тысяч рублей. Мероприятие пройдет в Подмосковье, на нем можно будет получить автограф Зверевой и приобрести ее книгу. Место проведения ретрита держится в секрете.

По данным Shot, у Зверевой имеется долг перед налоговой службой в России размером 62 тысячи рублей. В США артистка работала доулой и вела курсы для беременных.

Ранее были раскрыты подробности о жизни покинувших Россию артистов.

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      Мария Рюрикова
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