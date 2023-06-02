Стало известно о жизни покинувших Россию артистов

NEWS.ru сообщило, как живут покинувшие Россию Хаматова, Белый и другие артисты за рубежом

Стало известно о том, как живут российские артисты, покинувшие страну после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает NEWS.ru.

Российская артистка Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию, откуда начала вести онлайн-курсы по актерскому мастерству. Чуть позже худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис представил в учреждении моноспектакль Post Scriptum, главную и единственную роль в котором исполняет Хаматова. Помимо этого, звезда фильма «Доктор Лиза» принимает участие в постановках своих коллег, также покинувших Россию.

Актер театра и кино Анатолий Белый вместе с семьей переехал жить в Израиль, где на протяжении последних лет находятся его родители. Сообщается, что сейчас артист гастролирует по городам страны с собственным моноспектаклем.

Такой же деятельностью занимается актриса Рената Литвинова, которая переехала в Париж в феврале прошлого года. Артистка выступает в разных городах со своим спектаклем «Кактус», а также принимает участие в съемках для глянцевых журналов и модных показах.

О местонахождении заявившего о готовности воевать на стороне Украины актера Артура Смольянинова (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) точно не известно. По данным издания, он проживает в США, где развивает музыкальную карьеру и выступает со своей группой. Сообщается, что пока новая деятельность артиста не приносит ему доходов.

Супруги Дмитрий Назаров и Ольга Васильева после увольнения из МХТ имени Чехова переехали во Францию, где приобрели недвижимость несколькими годами ранее. Звезда сериала «Кухня» устраивает творческие вечера, где читает стихи о политике, работе и любви.

Объявленный в розыск актер Андрей Панин проживает вместе с дочерью в Испании. Не очень известно, как артист зарабатывает на жизнь, однако ранее он неоднократно жаловался на безденежье.

В мае известный продюсер Юрий Бардаш назвал условие, при котором в Россию смогут вернуться покинувшие страну артисты.