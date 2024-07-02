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12:50, 2 июля 2024Культура

Пересильд заявила о своей уникальности после полета в космос

Актриса Пересильд заявила, что чувствует свою уникальность после полета в космос

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что чувствует свою уникальность после полета в космос для съемок фильма «Вызов». Ее слова приводит Пятый канал.

«Я чувствую свою уникальность, безусловно. Ну а как ее не чувствовать? Это факт, он неоспорим. И, самое главное, что уже никем оспорен не будет», — призналась артистка.

При этом она подчеркнула, что этот факт не мешает ей «адекватно реагировать» на людей и мир вокруг.

Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала о реакции жителей Китая на частично снятый в космосе фильм «Вызов». Артистка заявила, что премьера картины в Пекине вызвала дикий интерес среди местных жителей, которые пришли в восторг от просмотра.

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      Варвара Кошечкина
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