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14:29, 2 июля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на обязывающий депутатов согласовывать поездки за рубеж закон

Депутат Чепа назвал необходимым закон о согласовании депутатами поездок за рубеж

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Необходимость согласовывать поездки за рубеж вызовет дополнительные трудности для депутатов, однако это необходимое решение, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением о соответствующей инициативе он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Госдуме намерены обсудить законопроект, обязывающий депутатов согласовывать поездки за рубеж, в рамках пленарного заседания 4 июля.

Депутат назвал меру вынужденной. «Ситуация непростая. Понятно, что мы должны быть готовыми к возможным диверсиям и различным провокационным действиям. Естественно, для многих это кажется затруднительным, для тех, кто ездит, допустим, в командировки. Бывают очень срочные командировки, о которых надо принимать решение за 2-3 дня. С другой стороны, это приводит к определенным порядкам», — отреагировал Чепа.

Он напомнил, что некоторые чиновники и депутаты ездили отдыхать за пределы страны и публиковали место своего пребывания в соцсетях. «Понятно, к чему такие действия приводят. Во-первых, не следует этого делать во время специальной военной операции. Это неправильно. А второе — это опасно. Поэтому понимаем, что это будет вызывать дополнительные трудности, но это необходимое решение», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В Госдуму также вносили законопроект, повышающий контроль за выездом за границу госслужащих и работников предприятий с допуском к гостайне.

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