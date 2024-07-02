В Госдуме отреагировали на обязывающий депутатов согласовывать поездки за рубеж закон

Необходимость согласовывать поездки за рубеж вызовет дополнительные трудности для депутатов, однако это необходимое решение, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением о соответствующей инициативе он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что в Госдуме намерены обсудить законопроект, обязывающий депутатов согласовывать поездки за рубеж, в рамках пленарного заседания 4 июля.
Депутат назвал меру вынужденной. «Ситуация непростая. Понятно, что мы должны быть готовыми к возможным диверсиям и различным провокационным действиям. Естественно, для многих это кажется затруднительным, для тех, кто ездит, допустим, в командировки. Бывают очень срочные командировки, о которых надо принимать решение за 2-3 дня. С другой стороны, это приводит к определенным порядкам», — отреагировал Чепа.
Он напомнил, что некоторые чиновники и депутаты ездили отдыхать за пределы страны и публиковали место своего пребывания в соцсетях. «Понятно, к чему такие действия приводят. Во-первых, не следует этого делать во время специальной военной операции. Это неправильно. А второе — это опасно. Поэтому понимаем, что это будет вызывать дополнительные трудности, но это необходимое решение», — заключил собеседник «Ленты.ру».
В Госдуму также вносили законопроект, повышающий контроль за выездом за границу госслужащих и работников предприятий с допуском к гостайне.