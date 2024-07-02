Депутатов Госдумы захотели обязать согласовывать выезды за рубеж

В ГД обсудят обязывающий депутатов согласовывать поездки за рубеж законопроект

В Государственной Думе (ГД) в рамках пленарного заседания 4 июля намерены обсудить законопроект, обязывающий депутатов согласовывать поездки за рубеж. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.

Он пояснил, что с данной инициативой захотели ознакомиться после того, как она была внесена группой сенаторов и депутатов 25 июня.

«На заседании Совета Госдумы обсудим наш законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу», — написал Пискарев.

Он подчеркнул, что это вопрос безопасности и персональной ответственности каждого парламентария. По его мнению, никто из коллег не будет сомневаться в причинах, по которым была предложена подобная инициатива.

Пока же известно, что зарубежные командировки утверждаются на совете Думы в присутствии руководства нижней палаты.

Еще раньше в Госдуму вносили законопроект, повышающий контроль за выездом за границу госслужащих и работников предприятий с допуском к гостайне.