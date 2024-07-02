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10:18, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный комик описал жизнь в родном городе словами «играешь в КВН или спиваешься»

Игорь Джабраилов

Игорь Джабраилов. Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Популярный российский комик Игорь Джабраилов объяснил причины отъезда из родного города Шадринска в Курганской области. В YouTube-шоу «Бес Комментариев» юморист описал жизнь в нем словами «играешь в КВН или спиваешься».

«Когда ты остаешься в Шадринске, ты либо играешь в КВН, либо спиваешься. Это я утрирую, но в целом. У меня было два пути», — заявил Джабраилов. Он добавил, что многие его друзья переехали в Екатеринбург. Позднее он сам уехал учиться в другой город.

Ранее юморист, работающий продюсером в шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ, раскрыл изнанку проекта. По словам Джабраилова, первое время ему было тяжело работать с женщинами.

До этого Джабраилов назвал главную сложность в работе юмористом. Таковой он считает поиск тем для юмористических монологов.

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