Последствия влияния отмены решения Байдена по экспорту газа на мировые цены объяснили

Эксперт по энергетике Юшков: решение суда США не обвалит мировые цены на газ

Решение американского суда отменить ограничения на экспорт газа не обвалит мировые цены. Так объяснил последствия этого шага ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его цитирует Ридус.

26 января 2024 года президент США Джо Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа из страны. Такую меру он объяснил борьбой с глобальным изменением климата. По словам Игоря Юшкова, эти ограничения затронули в первую очередь внутренний рынок страны. Аналогично, снятие запрета никак не скажется на ситуации в мире.

«Там речь про текущие цены на газ не идет на мировом рынке, потому что этот запрет текущих отгрузок не касается — это был запрет на выдачу новых разрешений на строительство терминалов и экспорт. Может быть, будет некий психологический эффект на бирже, но на рынок физически дополнительного газа не выйдет. Поэтому оснований для падения цен нет», — пояснил эксперт по энергетике.

Сейчас американский газ заперт на внутреннем рынке из-за отсутствия экспортных мощностей. В результате большая часть топлива продается внутри страны, что заставляет их снижать цены, добавил Юшков.

Окружной суд штата Луизиана удовлетворил ходатайство 16 штатов, в том числе Луизианы, Западной Вирджинии, Оклахомы, Техаса и Вайоминга, которые настаивали, что принятое решение навредило экономике и привело к потере рабочих мест. Суд посчитал, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ.