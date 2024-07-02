Посол Армении почтил память воевавших на СВО солдат

Посол Армении Арутюнян возложил в Курске цветы к мемориалу воевавшим на СВО

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вагаршак Арутюнян в ходе визита в Курск почтил память солдат Российской армии, воевавших в зоне специальной военной операции (СВО), и возложил цветы к мемориалу воинской славы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Арутюнян с сотрудниками посольства также посетил мемориал Великой Отечественной войны.

«Спасибо вам за сохранение памяти о Великой Победе народа, который спас мир от фашизма. И это великая победа всего советского народа», — заявил дипломат.

Ранее Арутюнян призвал к скорейшему восстановлению мира на Украине. По его словам, события конфликта влияют на Ереван и республика «кровно заинтересована» в прекращении военных действий.