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05:20, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Провал партии Макрона на выборах вызвал тревогу на Украине

Gazeta.pl: провал партии Макрона на выборах вызвал тревогу на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Итоги первого тура парламентских выборов во Франции, на которых партия президента страны Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, вызвали тревогу на Украине. Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl.

Отмечается, что многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. «Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством», — пишет автор статьи.

По данным издания, Киев также беспокоит усиление позиций лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая «никогда не скрывала своих симпатий к [президенту России Владимиру] Путину». Также отмечается, что политик не поддерживает инициативы Макрона, который начал публичную дискуссию о возможной отправке западных инструкторов на Украину.

Ранее сообщалось, что «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. Предварительные данные назвали в МВД республики. Так, партия Марин Ле Пен получает 33 процента голосов.

В свою очередь, корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс заявил, что «большая авантюра» Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент, вероятно, обречена на провал.

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      Марина Совина
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