Раскрыт способ взять ипотеку без первоначального взноса

Доцент Савчина: ипотеку без первоначального взноса можно взять с маткапиталом

В России взять ипотеку без первоначального взноса возможно, но только на определенных условиях. Доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина раскрыла способ в интервью агентству «Прайм».

Эксперт напомнила, что на фоне повышения ключевой ставки российские банки ужесточают требования к первому взносу. В частности, по льготным программам. Некоторые банки уже предлагают продукт под 60 и более процентов первого взноса.

При этом на первоначальный взнос можно направить маткапитал, если на него есть право. Также есть вариант заложить уже имеющуюся недвижимость, отметила Савчина. Размер кредита будет зависеть от стоимости залога.

Но совсем без первоначального взноса обойтись не удастся. Однако, как подчеркнула доцент, чем он выше, тем больше шанс получить одобрение ипотеки и ниже ставка по кредиту.

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