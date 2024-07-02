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20:55, 2 июля 2024Мир

Рейтинг одобрения Байдена достиг минимума

CNN: рейтинг одобрения Байдена достиг нового минимума в 43 процента
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена упал до нового минимума в 43 процента. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на проведенный опрос избирателей.

«Опрошенные отдают предпочтение бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, который опережает своего конкурента Байдена на шесть пунктов — 49 процентов к 43», — сообщается в материале.

Также три четверти опрошенных избирателей заявили, что у демократов было бы больше шансов снова занять Белый дом, если бы кандидатом от их партии был не Байден.

Ранее журналист Карл Бернстайн со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру, рассказал, что люди из окружения Байдена заметили снижение его когнитивных способностей, подобное тому, которое могли видеть зрители его недавних дебатов с Трампом.

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      Дарья Устьянцева
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