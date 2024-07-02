Россиянам посоветовали отказаться от некоторых опасных летом салатов

Диетолог Соломатина: летом не стоит покупать салаты, заправленные майонезом

Готовыми салатами можно отравиться, если в них развился ботулизм, рассказала диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она порекомендовала отказаться от нескольких опасных летом салатов.

По ее словам, в готовые салаты могут добавлять некачественное сырье, при этом готовые блюда могут хранить неправильным образом. «Поэтому в них развиваются бактерии ботулотоксина, которые живут в воде и в почве. Они могут попасть в грибы, мясо или овощи. Однако для их развития необходима безвоздушная среда, например, консервы», — объяснила она.

Диетолог рекомендовала не покупать летом салаты с рыбой, мясом, яйцами, которые уже заправлены майонезом или другим жирным соусом. «Бактерии очень быстро размножаются во влажной среде», — уточнила она.

Она также предостерегла от покупки готовых фруктовых салатов летом. Диетолог обратила внимание на то, что фрукты быстро портятся в жаркую погоду, особенно если в них добавлен сахар или йогуртовая заправка. Такие салаты она посоветовала делать самостоятельно и сразу употреблять в пищу.

Ранее эпидемиолог Светлана Осадчая предупредила об опасных из-за ботулизма продуктах. По ее словам, токсины этих бактерий, вызывающих сильное отравление, могут содержать консервированные овощи, грибы и мед.