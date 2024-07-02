В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

«Ремонт со СберУслугами»: ремонт в новостройках запланировали 65 % россиян

В России значительно вырос интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках, — в этом году ремонт в новых квартирах планируют на 20 процентов больше (65 процентов россиян), чем в прошлом году. Такие данные привели сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники». Они поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Сделать ремонт на «вторичке» (переделать жилье после прежних хозяев) хотят 21 процент опрошенных, обновить свой же ремонт, проведенный ранее, надумали 14 процентов респондентов.

Как показал опрос, в котором участвовали более 3,5 тысячи пользователей старше 18 лет, всего в ближайшие три года планируют отремонтировать квартиру 52 процента россиян.

При этом 65 процентов респондентов отметили, что относятся к ремонту скорее с опасением. 70 процентов из них пояснили, что такие работы отнимают много времени. 58 процентов не любят ремонт из-за того, что он доставляет много пыли и грязи, 49 процентов боятся превышения запланированного бюджета.

«Одноклассники» также добавляют, что контентом про ремонт в последние полгода интересуются на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пользователи читают про тренды в дизайне, строительные материалы, решения для сохранения пространства, мебель.

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