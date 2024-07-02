Россияне выразили недовольство летней одеждой коллег

Исследование «Авито»: парфюм коллег больше всего раздражает россиян летом

Россияне чаще всего бывают недовольны, когда их коллеги надевают на работу полупрозрачные вещи, короткие майки и юбки, рваные джинсы. Это следует из опроса, проведенного исследователями «Авито».

«35 процентов опрошенных не любят носить деловые костюмы в жаркое время года. 31 процент раздражают неудобные предметы одежды. Например, закрытые туфли в жару. Еще 22 жалуются на запрет носить кроссовки или другую удобную обувь в офис», — выяснили аналитики.

Опрошенные часто бывают недовольны не только правилами дресс-года, но и элементами гардероба коллег. В «Авито» рассказали, что 26 процентов женщин раздражает, когда другие девушки приходят на работу в слишком коротких платьях, юбках или шортах, а также в тапочках или сланцах.

«22 процента мужчин больше всего не любят пляжную обувь на работе, 18 — шорты на своих коллегах–мужчинах, 12 — яркий макияж на женщинах. При этом треть опрошенных уверенно отметили, что больше всего их раздражает перебор с парфюмом. Ничего в дресс-коде коллег не раздражает 35 процентов респондентов», — добавили исследователи.

Ранее россиянкам назвали самую модную модель шорт на лето 2024 года. Речь шла о джортах — прямых джинсовых шортах, длина которых, как правило, достигает колен.