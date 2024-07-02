Россиянин выиграл в лотерею несколько миллионов рублей

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 6,7 миллиона рублей

Житель Волгоградской области неожиданно выиграл в лотерею несколько миллионов рублей. Соответствующий материал публикует портал «Волгоградская правда».

Выяснилось, что счастливый билет принес россиянину более 6,7 миллиона рублей. При этом имя победителя журналисты не раскрывают. «Поздравляем и верим, что этой суммы хватит на исполнение мечты!» — отметили в пресс-службе лотереи.

Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

А житель Пензенской области выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.