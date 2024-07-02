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19:28, 2 июля 2024Моя страна

Россиянин выиграл в лотерею несколько миллионов рублей

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 6,7 миллиона рублей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Житель Волгоградской области неожиданно выиграл в лотерею несколько миллионов рублей. Соответствующий материал публикует портал «Волгоградская правда».

Выяснилось, что счастливый билет принес россиянину более 6,7 миллиона рублей. При этом имя победителя журналисты не раскрывают. «Поздравляем и верим, что этой суммы хватит на исполнение мечты!» — отметили в пресс-службе лотереи.

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Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

А житель Пензенской области выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.

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      Карина Черных
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