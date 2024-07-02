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10:16, 2 июля 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился с женой и поджег ее в частном доме

В Первоуральске арестован мужчина, который поссорился с женой и поджег ее

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Первоуральске арестован местный житель, который поссорился с женой и поджег ее в частном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 28 июня мужчина поссорился со своей женой в одном из частных домов поселка, расположенного близ Первоуральска. Тогда он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Затем пострадавшую госпитализировали. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

По данным правоохранителей, оперативники осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Бурятии приговорил к 22 годам лишения свободы 30-летнего местного жителя, который расправился с бывшей женой и тестем-инвалидом путем поджога их дома.

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      Анна Габай
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