Россиянин ударил ножом в сердце незнакомца из-за танца с девушкой и сдался полиции

В Махачкале мужчина зарезал незнакомца из-за танца с его девушкой

В Махачкале местный житель ударил ножом в сердце незнакомца из-за танца с его девушкой и позднее сдался полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, инцидент произошел в ресторане. Мужчина танцевал рядом с девушкой в тот момент, когда ее друг увидел его. Зашедший настоял на мужском разговоре. На улице он замахнулся на танцора, а тот достал нож и ударил им в сердце нападавшего, а потом убежал. От полученного ранения пострадавший не выжил.

Ранее сообщалось, что Шахтинский суд Ростовской области огласил приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды.