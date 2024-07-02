Россиянина осудили на 12 лет за помощь ВСУ

В Волгограде 19-летнего россиянина осудили на 12 лет за финансовую помощь ВСУ

В Волгограде суд приговорил к 12 годам лишения свободы 19-летнего местного жителя за финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, волгоградца задержали в аэропорту. Он собирался ехать в Турцию. Выяснилось, что молодой человек с июля по декабрь 2023 года переводил деньги в благотворительный фонд, который собирал деньги для покупки украинским военным беспилотников, раций и другой техники.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии.

