«Слетать.ру»: 56 процентов бронирований туров в июле приходятся на Россию

В июле 2024 года российские туристы предпочли Турции отечественные курорты — 56 процентов бронирований туров приходятся на них. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сервис «Слетать.ру».

Хотя Турция лидирует по поисковым запросам, среди реальных бронирований на страну приходится лишь 24 процента. В топ-5 по фактическим продажам также вошли Египет (6,5 процента), Абхазия (5 процентов) и Таиланд (3 процента).

Накануне туристам объяснили, что постоянные задержки рейсов в Турцию происходят из-за забастовки сотрудников аэропорта Антальи. Уточняется, что они требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с этим их работа сильно замедляется, а рейсы задерживаются или вовсе отменяются.