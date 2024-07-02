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17:02, 2 июля 2024Путешествия

Российские туристы предпочли Турции отечественные курорты

«Слетать.ру»: 56 процентов бронирований туров в июле приходятся на Россию

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В июле 2024 года российские туристы предпочли Турции отечественные курорты — 56 процентов бронирований туров приходятся на них. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сервис «Слетать.ру».

Хотя Турция лидирует по поисковым запросам, среди реальных бронирований на страну приходится лишь 24 процента. В топ-5 по фактическим продажам также вошли Египет (6,5 процента), Абхазия (5 процентов) и Таиланд (3 процента).

Накануне туристам объяснили, что постоянные задержки рейсов в Турцию происходят из-за забастовки сотрудников аэропорта Антальи. Уточняется, что они требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с этим их работа сильно замедляется, а рейсы задерживаются или вовсе отменяются.

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      Марк Успенский
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