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11:21, 2 июля 2024Россия

Российский боец СВО дошел до суда из-за одного разговора стоимостью 50 тысяч рублей

В Амурской области участник СВО подал в суд на юриста из-за «фронтовых» выплат

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

В Амурской области участник специальной военной операции на Украине (СВО) дошел до суда из-за одного разговора стоимостью 50 тысяч рублей — столько стоила консультация юриста по «фронтовым» выплатам, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Российский боец СВО обратился к юристу, чтобы восстановить утраченные документы и получить страховые выплаты. Деньги он заплатил за оказание именно этих услуг, но в итоге получил только консультацию и подал иск в суд.

По решению суда иск был удовлетворен частично. В пользу военного взыскали 81 750 рублей. Так, ему удалось вернуть деньги за так и не оказанные услуги — 48,5 тысяч рублей, а также получить 6 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, ответчику присудили штраф в размере 27 250 рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Ранее российский боец СВО раскрыл загадку своего исчезновения и получил выплаты. Как выяснилось, в феврале 2024 года он получил огнестрельные осколочные ранения и исчез, документы военнослужащего нашли в окопе, а самого его найти не смогли и признали пропавшим без вести. Все это время он находился в госпитале.

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      Елена Торубарова
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