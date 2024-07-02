Рыбаки два часа боролись с сомом размером с человека

Рыбаки в Астраханской области поймали сома весом 81 килограмм

Рыбаки в Астраханской области поймали огромного сома. Как сообщает интернет-портал «Астрахань.ру», вес рыбы составляет 81 килограмм.

Сома выловили в реке Бузан, рыба попалась на сазаний крючок. Мужчины вываживали сома два часа.

Пользователи соцсетей поздравили рыбаков и предположили, что группа сильно устала во время ловли. Некоторых комментаторов при этом возмутил такой трофей: они заявили, что сом, вероятно, старый и невкусный.

Ранее сообщалось, что российские моряки спасли у берегов Норвегии немца, унесенного в открытый океан на моторной лодке. Спасателями оказались члены экипажа рыбопромыслового траулера «Куршская коса», вышедшего из порта Калининграда. Отмечается, что отечественное судно направлялось в Северную Атлантику для добычи рыбы.