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15:35, 2 июля 2024Моя страна

Рыбаки два часа боролись с сомом размером с человека

Рыбаки в Астраханской области поймали сома весом 81 килограмм

Фото: Carl Heyerdahl / Unsplash

Рыбаки в Астраханской области поймали огромного сома. Как сообщает интернет-портал «Астрахань.ру», вес рыбы составляет 81 килограмм.

Сома выловили в реке Бузан, рыба попалась на сазаний крючок. Мужчины вываживали сома два часа.

Пользователи соцсетей поздравили рыбаков и предположили, что группа сильно устала во время ловли. Некоторых комментаторов при этом возмутил такой трофей: они заявили, что сом, вероятно, старый и невкусный.

Ранее сообщалось, что российские моряки спасли у берегов Норвегии немца, унесенного в открытый океан на моторной лодке. Спасателями оказались члены экипажа рыбопромыслового траулера «Куршская коса», вышедшего из порта Калининграда. Отмечается, что отечественное судно направлялось в Северную Атлантику для добычи рыбы.

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      Варвара Кошечкина
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