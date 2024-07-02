Самое дорогое меховое изделие в России продали за 100 миллионов рублей

«Известия»: в Москве продали жилет из рыси за 100 миллионов рублей

Самое дорогое изделие из меха в России продали за 100 миллионов рублей. Соответствующий материал публикуют «Известия».

По данным государственной системы маркировки «Честный знак», за импортный жилет из рыси заплатили самую высокую цену среди меховых изделий в 2023 году. Аналитики уточнили, что данный товар итальянского производства был куплен в Москве накануне Нового года.

В то же время специалисты рассказали, что самое дорогое изделие из меха норки за упомянутый период было продано за 15 миллионов рублей, из овчины — 6,5 миллиона рублей, а из нутрии — 2,4 миллиона рублей. Кроме того, вещь из енота по самой высокой цене обошлась покупателям в 1,8 миллиона рублей, из кролика, зайца — в 1,8 миллиона рублей, а из песца, лисицы — в 1,3 миллиона рублей.

Отмечается, что в среднем в 2023 году россияне приобретали вещи из меха за 70,9 тысячи рублей. «Если говорить про 2024 год, то в период с января по май самая дорогая шуба была продана за 18 миллионов рублей, так что рекорд прошлого года еще не побит», — подчеркнули собеседники издания из Центра развития перспективных технологий.

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