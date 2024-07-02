Смысл сбора штрафов за езду без ОСАГО после фотофиксации объяснили

АКРА: рост числа штрафов за езду без ОСАГО снизит число происшествий на дорогах

Увеличение собираемости штрафов за отсутствие ОСАГО повысит мотивацию для исполнения обязанностей россиян по страхованию. Снизится как количество автомобилей без полиса, так и число происшествий на дорогах, приводят «Известия» слова директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина.

Ранее, во вторник, 2 июля, стало известно о разработке Минюстом поправок к КоАП, создающих правовую основу для применения штрафов после запуска системы выявления с помощью камер на дорогах водителей без полисов ОСАГО. В них уточняется, что штраф за вождение без полиса на автовладельца можно будет наложить только раз в день.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что такой подход позволит каждый год пополнять бюджет дополнительными средствами в размере 2 миллиардов рублей.

Штраф за езду без полиса составит 800 рублей, уточнил Бредихин. В случае наличия у водителя при себе полиса, в котором не прописано лицо, управляющее автомобилем, штраф будет несколько ниже и составит 500 рублей.

Ранее стало известно, что Госдума исключила ОСАГО из перечня обязательных документов, необходимых для регистрации транспортного средства. Новые правила будут распространены как на постановку автомобилей на государственный учет, так и на регистрацию в случае смены собственника машины.

