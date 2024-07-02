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22:22, 2 июля 2024Россия

Совфед 3 июля обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ

Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Совет Федерации 3 июля обсудит приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Это следует из повестки заседания, опубликованной в Telegram-канале верхней палаты парламента.

«Сенаторы рассмотрят заявление палат Федерального Собрания Российской Федерации «О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе ПА ОБСЕ», — говорится в сообщении.

571-е пленарное заседание Совфеда начнется в 10:00 мск в среду, 3 июля.

Накануне профильный комитет Совета Федерации по международным делам поддержал приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ.

28 июня в Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ. Призывы Москвы к ассамблее и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции, поэтому сенаторы и депутаты Государственной Думы считают обоснованными приостановку участия делегации России в организации и в ПА ОБСЕ и выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ, говорилось в проекте заявления.

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      Марина Совина
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