Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:59, 2 июля 2024Забота о себе

США остановили исследования новых методов лечения рака в России

Онколог Каприн: решение США дало импульс разработке препаратов от рака в России

Фото: Duet PandG / Shutterstock / Fotodom

Решение США остановить исследования новых методов лечения рака в России дало импульс разработке отечественных препаратов. Об этом заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

Эксперт подчеркнул, что США по своей инициативе вышли из исследований новой терапии рака, в частности, они остановили совместную работу по протоколам. Однако, по словам Каприна, в целом на пациентах это решение не отразилось, наоборот, российская фундаментальная наука получила мощный импульс для развития. «Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что нам нужно создавать свое», — подчеркнул онколог.

Каприн отметил, что в России началась работа над созданием собственных лекарственных препаратов от рака и уже многое для этого сделано.

Материалы по теме:
Биотехнологии в медицине меняют мир. Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
Биотехнологии в медицине меняют мир.Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
11 февраля 2022
«Все начали очень быстро их скупать» Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
«Все начали очень быстро их скупать»Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
17 марта 2022

Ранее Каприн назвал методы профилактики рака. Он призвал реже находиться на солнце, отказаться от вредных привычек и регулярно проходить профилактический осмотр.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      Дети массово пострадали от нападения роя ос в московском детсаду

      Клуб из США заинтересовался Алексеем Миранчуком

      40-летняя Хлои Кардашьян снялась в оголяющем ягодицы комбинезоне

      Момент взрыва газа в регионе России попал на видео

      Названа неочевидная причина появления прыщей на лице

      Россияне увеличили расходы на платные дороги

      Фитнес-клубы попросили возместить им затраты на аренду

      Новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки в Москве

      Жителям московского региона пообещали жару до 36 градусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше