США остановили исследования новых методов лечения рака в России

Онколог Каприн: решение США дало импульс разработке препаратов от рака в России

Решение США остановить исследования новых методов лечения рака в России дало импульс разработке отечественных препаратов. Об этом заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

Эксперт подчеркнул, что США по своей инициативе вышли из исследований новой терапии рака, в частности, они остановили совместную работу по протоколам. Однако, по словам Каприна, в целом на пациентах это решение не отразилось, наоборот, российская фундаментальная наука получила мощный импульс для развития. «Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что нам нужно создавать свое», — подчеркнул онколог.

Каприн отметил, что в России началась работа над созданием собственных лекарственных препаратов от рака и уже многое для этого сделано.

Ранее Каприн назвал методы профилактики рака. Он призвал реже находиться на солнце, отказаться от вредных привычек и регулярно проходить профилактический осмотр.