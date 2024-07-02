Старинные монеты передали в российский музей после неудачной попытки их вывоза из страны

Таможенники передали в музей Новосибирска редкие монеты Российской империи

Сотрудники Сибирской оперативной таможни передали в Новосибирский краеведческий музей старинные монеты после неудачной попытки их вывоза из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выяснилось, что среди изъятых предметов оказались редкие монеты конца XIX — начала XX века Российской империи, РСФСР и Китая. Кроме того, из страны попытались вывезти государственные кредитные билеты Российской империи, расчетные знаки РСФСР и банкноту Веймарской Республики (Германия) номиналом один миллиард марок.

В результате экспертизы подтвердилось, что упомянутые предметы относятся к категории культурных ценностей. По согласованию с министерством культуры РФ их передали в музей.

Ранее сообщалось, что во время полевых работ в горах Ингушетии археологи наши монеты Золотой Орды.

