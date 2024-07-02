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09:55, 2 июля 2024Экономика

Строители попали в реанимацию после падения в шахту лифта

Двое строителей попали в реанимацию после падения в шахту лифта в Красноярске

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске двое строителей упали в шахту лифта с шестого этажа. Мужчины оказались в реанимации, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 июля, на улице Судостроительная. 19-летний и 22-летний рабочие упали во время выполнения высотных работ. Оба получили травмы головы и тела, после чего были доставлены в реанимационное отделение больницы.

Прокуратура проверит соблюдение требований охраны труда и оценит безопасность проведения работ. Также будут установлены причины инцидента.

Ранее шахта лифта с ремонтником обрушилась в жилом доме в центре Москвы. Видео с инцидентом появилось в сети.

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      Александра Качан
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