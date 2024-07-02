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10:03, 2 июля 2024Россия

Украина попыталась атаковать российский регион дроном самолетного типа

Брянский губернатор Богомаз: система ПВО сбила дрон самолетного типа

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина попыталась атаковать Брянскую область дроном самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, беспилотник был уничтожен российской системой противовоздушной обороны (ПВО). «Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил российских военных Богомаз.

Сбитый ПВО дрон стал пятым за сутки беспилотником, пытавшимся атаковать Брянскую область.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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