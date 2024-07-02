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20:47, 2 июля 2024Моя страна

В Брянской области фотоловушка поймала благородного оленя

В заповеднике «Брянский лес» фотоловушка сняла оленя с огромными рогами

Фото: Wikimedia

В заповеднике «Брянский лес» в Брянской области фотоловушка поймала благородного оленя. Об этом сообщают «Брянские новости».

На кадрах запечатлено дикое животное с массивными рогами, прогуливающееся по лесу. Всего на территории природоохранной зоны таких насчитывается около 50-70.

Снимок опубликовала заместитель директора заповедника Елена Ситникова. «На термометре жара 34 градуса. А тут еще нужно таскать на голове эти огромные неокостеневшие рога — панты», — подписала она снимок.

Ранее сотрудники заповедника «Земля леопарда» сняли на камеру плавающих в воде оленей. По их словам, таким образом животные спасаются от жары, а также добывают себе пищу, доставая со дна водоема богатую полезными веществами водную растительность.

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      Марк Успенский
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