В заповеднике «Брянский лес» фотоловушка сняла оленя с огромными рогами

В заповеднике «Брянский лес» в Брянской области фотоловушка поймала благородного оленя. Об этом сообщают «Брянские новости».

На кадрах запечатлено дикое животное с массивными рогами, прогуливающееся по лесу. Всего на территории природоохранной зоны таких насчитывается около 50-70.

Снимок опубликовала заместитель директора заповедника Елена Ситникова. «На термометре жара 34 градуса. А тут еще нужно таскать на голове эти огромные неокостеневшие рога — панты», — подписала она снимок.

Ранее сотрудники заповедника «Земля леопарда» сняли на камеру плавающих в воде оленей. По их словам, таким образом животные спасаются от жары, а также добывают себе пищу, доставая со дна водоема богатую полезными веществами водную растительность.