В ДНР оценили ежедневные потери украинской армии

Кимаковский: ВСУ могут терять до одного батальона в день на одном направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции могут терять до одного батальона в день только на одном направлении. Ежедневные потери украинской армии оценил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Я вам хочу сказать, это очень большие цифры. Иногда они [ВСУ] даже в день [теряют] по одному направлению до батальона. Поэтому противник несет большие потери», — заявил советник.

Кимаковский добавил, что Вооруженные силы России добиваются тактических успехов на всех участках боевого соприкосновения в ДНР.

Ранее Кимаковский назвал процент подконтрольной ВСУ территории ДНР. По его словам, украинская армия контролирует более 40 процентов территории региона.