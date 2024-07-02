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00:10, 3 июля 2024Мир

В Европе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

Guardian: в Европе считают, что конфликт на Украине закончится переговорами с РФ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Опрос аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» показал, что большинство жителей европейских государств считают наиболее вероятным исходом конфликта на Украине достижение мирных договоренностей с Россией, а не победу Киева, сообщает газета The Guardian.

«Согласно результатам крупного опроса, проведенного в 15 странах, наиболее вероятным исходом в большинстве европейских стран теперь считается достижение договоренности с Россией, а не прямая военная победа Украины», — сказано в статье.

Опрос, участие в котором приняли почти 20 тысяч человек, проводился в первой половине мая в 15 странах, включая Украину. Из 14 европейских государств лишь в Эстонии большинство опрошенных выразили уверенность в безоговорочной победе Киева в конфликте.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз предупредил Украину, что Россия полностью контролирует и уничтожает все западные самолеты в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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