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15:29, 2 июля 2024Мир

Немецкие военные пожаловались на нехватку штурмовых винтовок

WirtschaftsWoche: из-за нехватки винтовок бундесвер едва способен защищаться

Фото: Jens Buttner / Reuters

Из-за нехватки штурмовых винтовок G36 Вооруженные силы Германии будут едва способны защищаться в случае наземного боя. Об этом сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на военнослужащих.

Источники заявили изданию, что винтовки бундесвера «слишком малочисленны и слишком неисправные почти для 200 000 солдат». Военные пожаловались, что из-за нехватки G36 немецкие вооруженные силы «едва способны защитить себя в наземном бою».

По данным издания, бундесвер не в состоянии снабдить каждого второго военнослужащего винтовкой G36 от оружейного концерна Heckler & Koch. В настоящий момент в немецких вооруженных силах осталось от 50 000 до 60 000 винтовок.

В апреле стало известно, что в бундесвере наблюдается нехватка танков и запчастей для ремонта, несмотря на масштабные меры по модернизации и усилению боеготовности.

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      Елизавета Мытарева
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