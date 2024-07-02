WirtschaftsWoche: из-за нехватки винтовок бундесвер едва способен защищаться

Из-за нехватки штурмовых винтовок G36 Вооруженные силы Германии будут едва способны защищаться в случае наземного боя. Об этом сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на военнослужащих.

Источники заявили изданию, что винтовки бундесвера «слишком малочисленны и слишком неисправные почти для 200 000 солдат». Военные пожаловались, что из-за нехватки G36 немецкие вооруженные силы «едва способны защитить себя в наземном бою».

По данным издания, бундесвер не в состоянии снабдить каждого второго военнослужащего винтовкой G36 от оружейного концерна Heckler & Koch. В настоящий момент в немецких вооруженных силах осталось от 50 000 до 60 000 винтовок.

В апреле стало известно, что в бундесвере наблюдается нехватка танков и запчастей для ремонта, несмотря на масштабные меры по модернизации и усилению боеготовности.