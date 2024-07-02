В московском метро женщина с ножом напала на пассажирку

В метро Москвы женщина с ножом напала на пассажирку в вагоне

В метро Москвы женщина с ножом напала на пассажирку в вагоне, когда состав подъезжал к станции «Коломенская». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, все произошло накануне вечером. Люди, находившиеся в поезде, сумели задержать агрессивную горожанку.

От действий последней никто не пострадал. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства инцидента.

До этого стало известно, что в подмосковном Жуковском сотрудники полиции ликвидировали местного жителя, который вышел к ним с двумя ножами и попытался напасть на одного из силовиков. В квартире злоумышленника полиция обнаружила жену мужчины с ножевыми ранениями.

Пострадавшую россиянку отвезли в больницу. Отмечалось, что ее супруг в прошлом неоднократно был судим.

Еще раньше в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил полицейского.