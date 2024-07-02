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02:27, 2 июля 2024Экономика

В России отреагировали на включение страны в число стран с высокими доходами

Ульянов: включение России в страны с высокими доходами показало провал санкций
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем в Telegram-канале отреагировал на включение страны Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения.

«Всемирный банк только что перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода», — заявил он. По его словам, это изменение в классификации показало провал санкций.

Ранее Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. В документе говорится, что на каждого жителя России приходится 14 250 долларов валового дохода. Так, к категории стран с высоким уровнем дохода Всемирный банк относит те государства, в которых этот показатель фиксируется на отметке минимум 13 845 долларов.

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      Марина Совина
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