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13:50, 2 июля 2024Россия

В России сообщили о ранении гражданки Украины в результате обстрела Севастополя

Москалькова: при обстреле Севастополя со стороны ВСУ ранило гражданку Украины

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС

При обстреле Севастополя, который велся со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня, среди пострадавших оказалась гражданка бывшей советской республики. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Женщина в настоящее время подала обращение в компетентные органы о получении российского гражданства, поскольку на себе испытала ужасы украинского террора», — отметила она.

По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай обратился в департамент труда и социальной защиты Севастополя с просьбой об осуществлении единовременной выплаты пострадавшей женщине в виде исключения.

Семьям погибших при атаке ВСУ 23 июня выплатят по одному миллиону рублей. Получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести — по 400 тысяч. Тем, у кого легкие травмы, — по 200 тысяч. Дополнительно к этому особые выплаты положены пострадавшим детям.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. Пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации. Поиски неразорвавшихся кассет на пляже Учкуевка могут занять еще неделю.

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      Игорь Дмитров
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