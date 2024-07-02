В России сообщили о ранении гражданки Украины в результате обстрела Севастополя

Москалькова: при обстреле Севастополя со стороны ВСУ ранило гражданку Украины

При обстреле Севастополя, который велся со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня, среди пострадавших оказалась гражданка бывшей советской республики. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Женщина в настоящее время подала обращение в компетентные органы о получении российского гражданства, поскольку на себе испытала ужасы украинского террора», — отметила она.

По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай обратился в департамент труда и социальной защиты Севастополя с просьбой об осуществлении единовременной выплаты пострадавшей женщине в виде исключения.

Семьям погибших при атаке ВСУ 23 июня выплатят по одному миллиону рублей. Получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести — по 400 тысяч. Тем, у кого легкие травмы, — по 200 тысяч. Дополнительно к этому особые выплаты положены пострадавшим детям.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. Пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации. Поиски неразорвавшихся кассет на пляже Учкуевка могут занять еще неделю.