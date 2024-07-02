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22:41, 2 июля 2024Россия

В российском регионе при атаке беспилотника ВСУ пострадал местный житель

Гладков: житель села Безымено Белгородской области ранен при атаке БПЛА ВСУ

Фото: Pixabay

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села Грайворонского городского округа в Белгородской области, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, в селе Безымено при ударе беспилотника пострадал местный житель, мужчина с осколочным ранением и минно-взрывной травмой самостоятельно обратился в больницу, ему оказывают помощь медики.

Село Мокрая Орловка подверглось артиллерийскому обстрелу, снаряд попал на территорию частного домовладения, в жилом доме выбиты окна, осколки посекли забор, добавил Гладков.

Вечером 2 июля ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Атаке украинских беспилотников подверглись села Веселая Лопань, Малиновка и Ясные Зори, а также поселок Октябрьский. Помимо этого, на территории села Устиновки разорвался выпущенный снаряд.

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      Марина Совина
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