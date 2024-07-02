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10:54, 2 июля 2024Россия

В российском регионе ввели режим повышенной готовности

В Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальной жары
СюжетЛесные пожары:

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В Костромской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

«Решение связано с прогнозируемой аномально жаркой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов», — говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор, подобный режим будет действовать до понедельника, 8 июля. На этот период власти усилят меры пожарной безопасности в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях. Также будут контролироваться лесопожарная обстановка и соблюдение мер безопасности на пляжах и местах отдыха у воды.

Днем ранее, 1 июля, в Якутии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе установилась аномальная жара — там, по последним данным, действуют 107 природных пожаров на площади свыше 331 тысячи гектар.

Тем временем в конце июня 2024 года во многие регионы России пришла аномальная жара. В стране зафиксировали почти 30 температурных рекордов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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