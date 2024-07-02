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17:49, 2 июля 2024Ценности

В сети обсудили фигуру отдохнувшего на яхте Дэвида Бекхэма

Фото: Kike RincÃƒÂ³N / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отдохнул на яхте с женой Викторией и стал объектом обсуждений в соцсетях. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Папарацци запечатлели 49-летнего футболиста на борту яхты на острове Сардиния, где они с супругой отмечали 25-летие совместной жизни. Спортсмен предстал перед камерами топлес в шортах зеленого цвета. Он также надел соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

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Читатели издания оценили фигуру Бекхэма под размещенными кадрами. «Выглядит потрясающе», «Красавец», «Возраст Бекхэму к лицу», «Обожаю их», — высказывались многочисленные фанаты.

В декабре 2023 года Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности.

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      Карина Черных
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