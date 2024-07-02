В США сообщили о пристальном внимании лидеров НАТО к Байдену из-за неудачных дебатов

Semafor: лидеры стран НАТО будут следить за состоянием Байдена на саммите блока

Лидеры стран НАТО будут внимательно следить за состоянием президента США Джо Байдена на предстоящем саммите блока в связи с его неудачными дебатами против бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

«За состоянием президента теперь будут пристально следить, в том числе и военные союзники Америки. Европейские чиновники приняли к сведению его выступление на дебатах на прошлой неделе и теперь стали больше ожидать возвращения Трампа к власти», — утверждается в публикации.

По данным одного из источников, саммит НАТО, который состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне, даст американскому лидеру возможность продемонстрировать свои достижения на мировой арене.

Анонимный европейский чиновник заявил в беседе с изданием, что внимание приковано к будущему предвыборной кампании Демократической партии США. По его словам, если Байден «продолжит выступать так же плохо, как в четверг», то НАТО «движется к победе Трампа».

Согласно материалу, некоторые военные союзники США обеспокоены такой перспективой. По словам американского конгрессмена от демократов Грегори Микса, европейских лидеров беспокоит не столько Байден, сколько Трамп, так как экс-президент «не понимает, что такое демократия».

Ранее Байден, выступая после неудачных дебатов, заверил американцев в своей способности «встать на ноги после падения».

