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17:21, 2 июля 2024Ценности

Виктория Боня показала фото до и после похудения

Телеведущая Виктория Боня показала фото до и после похудения на 10 килограммов

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фото до и после похудения на десять килограммов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость разместила коллаж из двух фотографий, на которых продемонстрировала фигуру до и после изменений. Звезда примерила желтый раздельный купальник, демонстрируя кубики пресса. «Лицо приобрело четкий контур, и тело стало более точеным. Даже отек после операции спал значительно!» — высказалась она.

По словам Бони, она проводила детокс организма и поддерживала тело капельницами, чтобы не чувствовать слабость и усталость при потере веса. «Для меня важно, чтобы я была полна сил и энергии. В сентябре меня ждет экспедиция на гору, которая будет подготовкой к Эвересту и является одной из самых высоких вершин мира. Поэтому правильный подход очень важен!» — поделилась ведущая.

В мае Виктория Боня снялась в мини-шортах и топе от бикини после похудения. Также она надела белую оверсайз-рубашку и завязала хвост на макушке, оставив распущенной нижнюю часть волос.

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      Екатерина Ештокина
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