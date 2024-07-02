Врач рассказал о важных этапах подготовки к пластической операции

Хирург Григорянц: перед пластической операцией следует отказаться от курения

Подготовка к пластической операции начинается с подробного обсуждения с врачом того, какой результат ожидает получить пациент, рассказал пластический хирург Владислав Григорянц. Однако еще несколько важных этапов, о которых эксперт рассказал «Ленте.ру».

Григорянц обратил внимание, что пластическая хирургия, несмотря на высокий уровень развития, не может удовлетворить абсолютно все пожелания пациентов, именно поэтому на первом приеме необходимо обсудить ожидания клиента и найти компромисс. Также на консультации врач обычно выясняет, есть ли у пациента аллергия, какие операции он перенес, осматривает рубцы, чтобы понять, насколько ткань способна к заживлению. «Иногда требуются осмотры узких специалистов, например, при блефаропластике или операции на груди. И только после всех обследований хирург решает, безопасно ли делать операцию», — отметил хирург.

После этого, продолжил Григорянц, обычно назначается серия предоперационных лабораторных исследований и назначаются персональные меры подготовки к операции. В частности, по его словам, следует отказаться от курения и прекратить прием некоторых препаратов.

Примерно за месяц до операции нельзя употреблять средства для похудения и гормональные препараты, включая противозачаточные таблетки. За пару недель следует бросить курить и отказаться употребления алкоголя Владислав Григорянц пластический хирург

Накануне операции некоторым пациентам, по словам эксперта, могут рекомендовать прием успокоительных средств, чтобы они могли выспаться. В день операции нельзя есть, однако накануне вечером допустим легкий ужин, например, салат. «Правильно проведенная подготовка упрощает работу пластического хирурга и анестезиолога и сводит к минимуму риск возможных осложнений», — резюмировал Григорянц.

Ранее Владислав Григорянц назвал россиянкам с большой грудью способы снизить нагрузку на спину. По его словам, сделать это можно только с помощью похудения или операции.

