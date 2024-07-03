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18:28, 3 июля 2024Из жизни

125 дельфинов выбросились на берег в одной стране

Более 100 дельфинов выбросились на берег и были спасены в США

Фото: Jonas Von Werne / Unsplash

В США, штат Массачусетс, 125 дельфинов выбросились на берег. Об этом сообщает Международный фонд защиты животных (IFAW).

Очевидцы сообщили, что на мелководье у полуострова Кейп-Код застряли десять белобоких атлантических дельфинов. Однако, когда на место происшествия прибыли волонтеры и сотрудники IFAW, они обнаружили там 125 животных. Десять из них не смогли дождаться спасателей.

Операция по возвращению дельфинов на глубину длилась 12 часов. Волонтеры сначала гнали животных в сторону океана пешком, а после прилива пересели на лодки. Они старались обеспечивать комфорт дельфинов, более 100 из них были спасены. Один из участников спасательной операции назвал ее изнуряющей из-за многочисленных трудностей: большого количества дельфинов, их крупных размеров, разбросанности по огромной территории и образовавшейся грязи.

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На следующий день сотрудники IFAW и их помощники продолжили работу. Они назвали произошедшее крупнейшим массовым выбросом дельфинов на берег за 26 лет деятельности организации на Кейп-Коде.

Ранее сообщалось, что в Австралии биологам и волонтерам удалось спасти около сотни черных дельфинов, оказавшихся на берегу в штате Западная Австралия. Подобный результат назвали хорошим, так как обычно при массовом выбрасывании морских млекопитающих на берег люди не успевают им помочь.

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      Юлия Юткина
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