51-летняя Хайди Клум прогулялась в откровенном топе

51-летняя супермодель Хайди Клум прогулялась в откровенном топе

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум сняли на прогулке по Парижу в откровенном наряде. Снимки публикует Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу запечатлели возле отеля The Ritz в сопровождении супруга Тома Каулитца и его брата Билла. 51-летняя знаменитость надела белые свободные штаны и топ с глубоким декольте, сквозь который был виден кружевной бюстгальтер.

Помимо этого, звезда примерила сетчатые балетки, дополнив образ сумкой и солнцезащитными очками. Свой внешний вид Клум завершила многочисленными украшениями. Ее спутник предстал в брюках, майке и кружевной рубашке.

Ранее в июне Хайди Клум в купальнике сняли папарацци. Манекенщицу запечатлели на пляже в раздельном коричневом бикини с принтом.