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09:38, 3 июля 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум прогулялась в откровенном топе

51-летняя супермодель Хайди Клум прогулялась в откровенном топе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум сняли на прогулке по Парижу в откровенном наряде. Снимки публикует Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу запечатлели возле отеля The Ritz в сопровождении супруга Тома Каулитца и его брата Билла. 51-летняя знаменитость надела белые свободные штаны и топ с глубоким декольте, сквозь который был виден кружевной бюстгальтер.

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Помимо этого, звезда примерила сетчатые балетки, дополнив образ сумкой и солнцезащитными очками. Свой внешний вид Клум завершила многочисленными украшениями. Ее спутник предстал в брюках, майке и кружевной рубашке.

Ранее в июне Хайди Клум в купальнике сняли папарацци. Манекенщицу запечатлели на пляже в раздельном коричневом бикини с принтом.

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      Екатерина Ештокина
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